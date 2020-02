Antonella Fiordelisi: la lettera a Ignazio Moser e l’attacco a Cecilia

Lo scorso mese, nelle Instagram Stories, Antonella Fiordelisi aveva rivelato di aver avuto un breve flirt con Ignazio Moser. Il tutto, secondo la versione della ragazza, è accaduto prima dell’ingresso di Ignazio al Grande Fratello Vip. Antonella, come promesso tempo addietro, ha deciso di raccontare il tutto nei minimi particolari, mostrando anche una foto con un bacio tra lei e l’ex gieffino. Tramite una lettera indirizzata proprio a Ignazio che verrà pubblicata dal settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 8 febbraio, la Fiordelisi ha voluto svelare ogni dettaglio.

IL FLIRT PRIMA DEL GF VIP – I due ragazzi si sono conosciuti nell’estate del 2017, entrambi membri della stessa agenzia di sportivi. Dalle parole della ragazza, Ignazio sarebbe rimasto subito stregato di lei, tentando di tutto pur di conquistarla. “Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziata una storia molto passionale. Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione. Io invece non ero presa totalmente, nel senso che mi piaceva, ma ti consideravo introverso e silenzioso”, così scrive la stessa Fiordelisi. L’ex tentatrice avrebbe poi consigliato a Ignazio di viversi il Grande Fratello da single, tifando anche per la sua storia con Cecilia.

L’ATTACCO A CECILIA – Dopo la fine del GF, qualcosa è, però, cambiato. Una volta incontrati per caso, Ignazo avrebbe rivelato ad Antonella di non poterle più parlare per via della gelosia della Rodriguez. Parlando sempre di Cecilia, Antonella Fiordelisi ha svelato di aver incontrato la coppia anche a Milano, non ricevendo il saluto dell’argentina. Moser, invece, avrebbe bloccato la modella campana sia su Instagram che telefonicamente.