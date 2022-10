Antonella Fiordelisi, l’inaspettato flirt con un noto conduttore: la paparazzata

Tra i protagonisti di questa settima edizione del GF Vip, Antonella Fiordelisi si ritrova spesso al centro dell’attenzione sia fuori che dentro la casa. È di oggi lo scoop del settimanale Chi che parla di un recente flirt con un noto conduttore televisivo, con tanto di paparazzata.

BREVE FLIRT CON IL CONDUTTORE TELEVISIVO – Stando a quanto scoperto dalla rivista di Alfonso Signorini, durante l’estate scorsa la gieffina avrebbe avuto una breve parentesi romantica con Massimo Giletti. I due sono stati paparazzati insieme, intenti a passeggiare per le strade di Milano.

“Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana. Forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi a un’altra persona”.

Da quanto riportato dal magazine, Giletti sarebbe stato avvistato con la scorta per raggiungere Antonella, per poi accompagnarla in gioielleria per delle commissioni. Successivamente i due si sarebbero fermati in un bar per un aperitivo, per poi rientrare a casa nello stesso portone.

I due, però, si sarebbero frequentati per un breve periodo. Il flirt, infatti, sarebbe giunto al termine quando il giornalista è volato in Sicilia mentre l’influencer si preparava a partecipare al GF Vip. Tra i due è rimasto un ottimo rapporto: “Di certo il conduttore, seduttore e gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”.