Antonella Fiordelisi, nuovo scontro con Edoardo Donnamaria: “Che brutta, quella ridicola!”

Fin dall’ingresso di Micol Incorvaia nella casa del GF Vip, tra la sorella di Clizia e Antonella Fiordelisi non sono mancati gli scontri. A non andare giù all’influencer campana è il fatto che Micol ed Edoardo Donnamaria, suo attuale fidanzato, hanno avuto una breve parentesi romantica.

Come dimostrato nelle scorse settimane, tra Antonella e il noto volto di Forum non sono mancati i litigi a causa della gelosia della ragazza. L’ultima è avvenuta pochi giorni fa, durante una serata karaoke che ha visto esibirsi Edoardo insieme a Micol.

“Che brutta, quella ridicola!” – Per far trascorrere una serata divertente ai gieffini, il programma ha deciso di mettere a loro disposizione un karaoke. Tra le varie coppie di concorrenti che si sono esibiti, a cantare sono stati anche Micol ed Edoardo. I due ragazzi hanno cantato Girasole di Giorgia, una scelta che non è affatto piaciuta alla Fiordelisi.

Durante l’esibizione Antonella non ha affatto nascosto il fastidio e la rabbia provocata dal vedere il fidanzato insieme al suo ex flirt. Resosi conto della gelosia della ragazza, Donnamaria ha tentato, invano, di tranquillizzarla. La concorrente del GF Vip, infatti, ha respinto Edoardo, sbottando subito dopo:

“Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia”.