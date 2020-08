Antonella Fiordelisi, parla Naomi De Crescenzo: “Lei ricatta il fidanzato”

Nelle scorse ore uno degli argomenti social più discussi è stata la furiosa litigata tra Antonella Fiordelisi e Naomi De Crescenzo. A rivelarla, è stata Deianira Marzano, contattata ieri dalla stessa ex tentatrice. A parlare ora è Naomi, raccontando una versione che stupisce.

LA VERSIONE DELLA DE CRESCENZO – A riportare la testimonianza di Naomi è il blog Isa&Chia, raccontando una versione totalmente diversa da quella di Antonella. Stando a quanto spiegato dall’influencer, sarebbe stata proprio lei ad invitare Francesco Chiofalo e la fidanzata a Taormina. Fin dal viaggio in macchina, durato 8 ore, la Fiordalisi e Lenticchio avrebbero iniziato litigato, trascorrendo così gli altri giorni di vacanza. Riguardo alle accese discussioni, Naomi ha aggiunto: “Lei trattava lui come fosse una pezza”. La causa scatenate delle liti sarebbero i follower: “Parlava sempre e solo di follower. Del tipo: ‘Il giorno più bello della mia vita è quando ho raggiunto 400 mila follower’. Oppure diceva (a Chiofalo): ‘Io so già come sputtanarti se ci lasciamo’.

Naomi ha poi spiegato che questi giorni ricchi di tensione, avrebbero acceso anche gli animi tra loro due. Ha poi raccontato ciò che è accaduto al ristorante, nato da una discussione avvenuta tra la De Crescenzo e il fidanzato. Dato il tono di voce alto, la Fiordalisi avrebbe detto all’amica: “Tu non hai valori, non ti hanno insegnato nulla, io sono una ragazza chic, non sto al tavolo con chi parla ad alta voce”. Visto le parole forti usate dall’ex tentatrice, l’influencer avrebbe risposto per le rime: “Almeno io litigo per amore col mio ragazzo e non per finta”.

IL MOTIVO DELLA DISCUSSIONE TRA FRANCESCO E ANTONELLA – A portare la Marzano a parlare della nota coppia social, sono state alcune segnalazioni che hanno raccontato di aver visto Chiofalo in lacrime. “I due non hanno discusso perché io le ho detto zo****a, ma perché lei si è offesa visto che lui mi ha dato ragione sul fatto che lei tratti tutti male. Allora lei ha fatto una scenata, gli ha tirato ceffoni, ma questo non c’entrava nulla con la discussione con me”, ha spiegato Naomi, smentendo la versione che la vedrebbe aver fatto il piedino a Francesco.

Naomi, ha poi rivolto un’accusa pesante all’ex amica Antonella Fiordalisi: “È una malata di follower, fa tutto per finta lei. La storia delle corna di Francesco non è andata come dice lei. Lui è stato solo un signore a stare zitto. Lei, tra l’altro, non mi risponde perché sa che ho tutti i messaggi che provano che è fatto tutto per far parlare di lei”.