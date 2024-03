Antonella Fiordelisi, rompe il silenzio: “Flirt con Stefano De Martino? La mia verità…”

Dopo la sua avventura all’interno del GF Vip, Antonella Fiordelisi è pronta a tornare sul piccolo schermo. Stasera, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Pechino Express, dove l’influencer forma con Estefania Bernal la coppia di ItaliaArgentina.

In occasione di questa sua nuova avventura, l’ex schermitrice salernitana ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi. Nel raccontarsi, la Fiordelisi ha voluto rompere il silenzio sul presunto flirt avuto con Stefano De Martino.

“Flirt con Stefano De Martino? La mia verità…” – Di recente, Alessandro Rosica aveva dichiarato che Belen Rodriguez aveva scoperto del flirt che Stefano aveva avuto con Antonella. Nonostante la smentita da parte dell’ex gieffina, l’esperto di gossip aveva rivelato di avere le chat della showgirl argentina.

Dopo mesi di silenzio dal tanto chiacchierato scoop, l’ex volto del GF Vip ha deciso di rompere il silenzio. Nel corso dell’intervista al magazine, la ragazza ha così risposto: Io finita nella lista delle donne di Stefano De Martino quando stava con Belen Rodriguez? Non sono mai stata con ragazzi sposati e non sono mai stata con De Martino”.

Nel parlare della sua vita sentimentale, Antonella non ha potuto fare a meno di parlare della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, lasciandosi dopo alcuni mesi dalla fine del reality. Riguardo la loro rottura, l’influencer ha rivelato: “Appena usciti ci sembrava di vivere un film, eravamo molto presi. Ma non è andata come speravamo, oggi mi sento migliore anche grazie a questa esperienza”.

Infine, la ragazza ha parlato della sua ultima storia d’amore, quella con Guglielmo Vicario, che si è conclusa diverse settimane fa: “Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta a settimana”.