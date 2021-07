Antonella Fiordelisi, torna a parlare della Gregoraci: “Fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”

Sembra proprio che per Antonella Fiordelisi non sia ancora chiusa la questione “Elisabetta Gregoraci”. L’influencer è infatti tornata a parlare della showgirl calabrese, con cui, a quanto detto proprio dalla ragazza, ci sarebbero stati dei dissapori. Cosa ha detto la schermitrice?

“Fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere” – Nato tutto da un misterioso e inaspettato discorso di Antonella, fatto tramite le IG Stories, lo scoop ha poi fatto il giro dei social. Stando a quanto trapelato, infatti, tra lei due ci sarebbe stato uno scontro durante la registrazione di un programma televisivo.

Da fonti presenti durante l’infiammato scontro, a far iniziare tutto sarebbe stata proprio la Gregoraci. La donna, infatti, se la sarebbe presa con l’ex tentatrice di Temptation Island per via di Flavio Briatore e alcuni suoi like. Se l’ex gieffina ha categoricamente smentito il rumors, a tornare sull’argomento è stata Antonella.

Durante un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, all’influencer ha fatto sicuramente allusione ad Elisabetta. Parlando del duro mondo dello spettacolo, Antonella ha ammesso che, delle volte, si è trovata in contatto con persone invidiose: “A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo”.

Davanti a tale rivelazione, le è stato chiesto se fosse proprio un’allusione alla questione con l’ex moglie di Flavio Briatore e la risposta è stata affermativa: “Mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”.

Sembra quindi che la causa di tutto sia stato proprio Briatore e i suoi like alle foto, questi ultimi dovuti all’essere bella e giovane della Fiordelisi. A questa provocazione cosa risponderà la Gregoraci?