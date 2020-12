Antonella Mosetti rimuove l’acido ialuronico dalle labbra: “Mi sento molto più io”

Non è un mistero che Antonella Mosetti, nel corso degli anni, abbia ricorso a qualche ritocco estetico. La stessa showgirl ne ha parlato in passato, ma sembra che ora abbia deciso di fare un passo indietro. Negli scorsi mesi, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di rimuovere l’acido ialuronico dalle sue labbra, decidendo così di rinunciare ad avere una carnosa bocca.

“Mi sento molto più io” – Durante i mesi estivi, la Mosetti ha rivelato di essersi rivolta al suo chirurgo estetico per sgonfiare le sue carnose labbra. In alcune IG Stories, Antonella si è mostrata proprio nello studio del suo medico, pronta a dare questa inaspettata svolta alla sua vita:

“Lui si prende cura da un po’ di tempo della mia pelle e della mia bellezza, ed è stato lui che mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca che era enorme, non mi chiedete come abbia fatto non lo so ma mi sento molto meglio, molto più io”.

ASIA NELLA BUFERA – A partecipare insieme alla showgirl all’edizione del GF Vip è stata la figlia, Asia Nuccetelli. La ragazza si è trovata al centro delle critiche dopo essere ricorso a qualche intervento estetico, tinto i capelli ed essere dimagrita. Visto il clamore dato da questo radicale cambiamento, la Nuccetelli ha voluto spiegare in vari talkshow la sua posizione. Ovviamente, Antonella è sempre stata al fianco della figlia, difendendola da ogni critica.

Nonostante Antonella Mosetti fosse dalla sua parte, Asia ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Attualmente, infatti, la ragazza è attiva sui social, ma immersa nelle sue passioni come l’equitazione. A Mattino5, la Mosetti ha spiegato il perché della scelta presa dalla Nuccetelli: “Non è mai stata una ragazza che voleva apparire, però l’odio mediatico che si è scatenato contro di lei l’ha distrutta. Ora si è ripresa”.