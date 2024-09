Antonella Mosetti, sul flirt con il figlio di Bettarini: “Ci siamo incontrati per caso, non c’è nulla”

Nella scorsa settimane a tornare al centro dell’attenzione è stata Antonella Mosetti per un presunto flirt con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Ad intervenire sul gossip è stata proprio la showgirl, smentendo categoricamente gli ultimi rumor.

“Ci siamo incontrati per caso, non c’è nulla” – Il caos è esploso quando il settimanale Diva e Donna ha pubblicato un scatto della Mosetti insieme a Niccolò, accompagnato: “Clamoroso: Mosetti – prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”.

Il gossip ha fatto discutere per via del passato sentimentale della Mosetti con Stefano. La donna, infatti, ha avuto un flirt con l’ex calciatore quando quest’ultimo era ancora sposato con Simona Ventura.

A distanza di una settimana dal lancio del gossip, a rompere il silenzio è stata proprio Antonella. Al settimanale Oggi, infatti, l’ex volto di Non è la Rai ha smentito categoricamente gli ultimi rumor su di lei e sul figlio di Bettarini: “Con Niccolò non c’è nulla. Ci siamo incontrati per caso perché abbiamo amici in comune”.

Stando a quanto raccontato da Antonella, quindi, l’incontro con il figlio della conduttrice è stato del tutto casuale. Tra i due non ci sarebbe affatto del tenero, anzi, la showgirl sarebbe impegnata da anni con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo: “Io sono fidanzata da tre anni con un imprenditore”.