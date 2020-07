Antonino Cannavacciulo rivela: “Pesavo 155 chili, dormivo male. Poi ho deciso di cambiare”

Antonino Cannavacciuolo, chef stellato napoletano divenuto famoso in questi ultimi anni soprattutto per le sue numerose apparizioni in TV nei vari programmi di cucina, sicuramente non è in un’ottima forma fisica.

Il cuoco partenopeo non ha mai nascosto i suoi chili di troppo e ne ha parlato in queste ultime ore in un’intervista rilasciata alla redazione della rivista “Chi”. Dalle sue dichiarazioni si evince come qualche anno fa la situazione stava per sfuggire di mano. Poi la forza di volontà hanno fatto andare le cose diversamente. Ecco le parole di Cannavacciuolo.

“Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”. Una svolta quindi, graduale e non radicale. Nessuna dieta però, specifica lo chef.

“La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere.”

“Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi: sono passato da una taglia 66 a una 60.“