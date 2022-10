Antonino Spinalbese, al centro dei social: “”Gin-Tonic finitela di farvi i viaggi”

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese si è trovato spesso al centro dell’attenzione e delle discussioni. Dopo l’ultima puntata del reality, andata in onda giovedì in prima serata, il gieffino ha catturato l’attenzione del popolo del web per un gesto in particolare.

“Gin-Tonic finitela di farvi i viaggi” – Durante l’appuntamento di giovedì sera, a dover lasciare la casa più spiata d’Italia è stata Cristina Quaranta. Arrivati al momento dei saluti, Antonino ha voluto dare qualcosa all’oramai ex gieffina, scatenando la curiosità del pubblico da casa.

Davanti al gesto dell’ex hair-stylist, molti utenti di Twitter hanno iniziato ad ipotizzare che fosse un bigliettino da far arrivare a Ginevra Lamborghini. I “gintonic”, così chiamati i fan della “coppia” formata da Antonino e Ginevra. Durante la permanenza della sorella di Elettra all’interno della casa, in molti hanno iniziato a pensare che tra i due potesse nascere l’amore.

Dopo la recente piega che ha preso il rapporto tra i due, i fan della “coppia” ha ricevuto un’altra delusione. “Gin-Tonic finitela di farvi i viaggi” ha così scritto un utente su Twitter, condividendo il video della rivelazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese ha infatti confessato:

“Cristina è una bellissima persona, il bene che mi ha voluto di base non lo meritavo davvero. Si è mostrata nei miei confronti come una sorella, non sono tanto da questi gesti plateali. Ho cercato di non farmi vedere, ma le ho lasciato un anello. Non vederla nel letto, mi manca già”.