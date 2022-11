Antonino Spinalbese, al centro della polemica: il voto a Oriana Marzoli

Ancora una volta a finire al centro delle critiche sul web è Antonino Spinalbese, tra i concorrenti più chiacchierati di quest’ultima edizione del GF Vip. A far indignare il popolo dei social sono state alcune dichiarazioni del gieffino su Oriana Marzoli.

IL VOTO A ORIANA – Sembra proprio che tra Antonino e Oriana si sia già spenta la passione. I due erano finiti al centro dell’attenzione dopo le notti passate sotto le coperte, argomento di discussione sia dentro che fuori la casa del GF Vip. A fare un passo indietro è stato Spinalbese, non vedendo nella Marzoli la donna che sta cercando.

Nelle scorse ore, però, l’ex hair stylist sembra essere andato un po’ oltre. Reduce dalle dichiarazioni spinte e pesanti di Charlie Gnocchi sulla venezuelana, il reality è nuovamente finito al centro delle critiche. Dopo le frasi volgari su Oriana, il gieffino ha chiesto all’amico di dare un voto alla Marzoli.

Come riportato da Biccy.it, Antonino non si è di certo tirato indietro. L’uomo, infatti, ha così commentato la gieffina: “Quanto posso dare ad Oriana? Un 9. Come e basta? Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. E poi le ho dato un voto alto!”.

Sebbene Antonino Spinalbese non abbia fatto alcun nome, in molti hanno ipotizzato che quel 10 fosse riferito a Belen Rodriguez. Ex a parte, a molti utenti del web non è affatto piaciuta l’uscita del gieffino, finendo per essere criticato aspramente sui social, in particolar modo su Twitter.