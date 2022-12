Antonino Spinalbese, dovrà momentaneamente uscire dalla casa: riuscirà a vedere Ginevra

Dopo quanto emerso nelle ultime ore, Antonino Spinalbese potrebbe perdersi il rientro di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip. Il gieffino, infatti, dovrà momentaneamente abbandonare la casa per un motivo di salute e a rivelarlo è stato proprio lui.

MOMENTANEAMENTE FUORI DALLA CASA – Dopo quanto annunciato nell’ultima puntata del GF Vip, la sorella di Elettra ha iniziato la sua quarantena per tornare ancora una volta nella casa più spiata d’Italia. Per una sola settimana, infatti, Ginevra tornerà dai suoi ex compagni d’avventura. Ad essere atteso, in particolar modo, è l’incontro tra la Lamborghini e Antonino.

Dall’ultima rivelazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez, però, in molti ora temono che questo incontro non possa avvenire. Da quanto riportato dai fan del programma sui social, Spinalbese ha rivelato ai suoi compagni che dovrà momentaneamente uscire dalla casa. Il motivo sarebbe una piccola operazione a cui l’uomo dovrà sottoporsi.

Come spiegato proprio dal gieffino, attualmente sta soffrendo di alcune cisti che dovrà rimuovere con un intervento. Come già avvenuto in precedenza con altri concorrenti, prima di poter rientrare, Spinalbese dovrà sottoporsi alla quarantena di almeno 5 giorni. Nonostante questo inconveniente, però, l’incontro tra i GinTonic (nome che i fan hanno dato alla coppia formata da Ginevra e Antonino) dovrebbe avvenire.

La Lamborghini sta principalmente entrando proprio per Antonino, i due infatti non hanno mai fatto mistero del feeling scattato durante i primi giorni di reality. Spinalbese, quindi, molto probabilmente uscirà momentaneamente dalla casa quando Ginevra sarà già uscita dal GF Vip.