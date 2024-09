Antonino Spinalbese, i rapporti con Belen Rodriguez: “Una volta andiamo d’accordo, altre settimane non ci parliamo”

A distanza di tempo dalla sua ultima apparizione televisiva, Antonino Spinalbese è nuovamente tornato sul piccolo schermo. L’ex protagonista del GF Vip ha parlato del suo attuale rapporto con Belen Rodriguez, da cui ha avuto la piccola Luna Marì.

“Una volta andiamo d’accordo, altre settimane non ci parliamo” – Antonino è tornato a parlare dei suoi rapporti con la Rodriguez. La loro love-story ha avuto nel 2020 e nel 2021 è nata Luna Marì, prima figlia dell’ex gieffino. Dopo poco dalla nascita della bambina, i due hanno messo un punto alla loro storia.

Ospite della prima puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in onda in seconda serata su Rai Uno, Antonino si è raccontato. Oltre a parlare della sua nuova relazione con Ainhoa Foti Rodriguez, l’uomo ha parlato anche della showgirl argentina.

L’ex volto del GF Vip non ha mai nascosto che i rapporti con l’ex siano un continuo di alti e bassi. Proprio nel salottino televisivo della De Girolamo, Spinalbese ha così spiegato:

“Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto. Purtroppo ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

Ha poi aggiunto: “Belen ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me. Quindi quello non è stato solo un momento. Ma, è il caso di dirlo, sbagliando si impara. Oggi infatti sto con una ragazza più piccola di me”.