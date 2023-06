Antonino Spinalbese, il regalo alla figlia: sommerso dalle critiche

Recentemente a scatenare il popolo dei social è stato un breve video pubblicato da Antonino Spinalbese. A far finire l’ex gieffino al centro delle critiche è stato il regalo alla piccola Luna Marì, la figlia avuta da Belen Rodriguez nel 2021.

AL CENTRO DELLE CRITICHE – Sempre molto attivo sui social, nei giorni scorsi Antonino ha voluto condividere con i fan il regalo fatto alla figlia. Sul suo account di Instagram, infatti, l’ex gieffino ha pubblicato un video che vede Luna Marì giocare con Masha, la nuova arrivata in famiglia.

Diversi fan dell’ex di Belen Rodriguez hanno avuto da ridire. In molti, infatti, si sono scagliati contro il vippone per la scelta di regalare un cane di razza alla bambina. “Perché prendere questa razza? Ma lo sai cosa c’è dietro a questi poveri animali? Invece di prenderlo in un canile… se non sono di razza non li si vuole”, ha così commentato un utente.

Inoltre, in molti hanno notato il modo in cui Luna Marì giocava con il cucciolo, trattandolo come fosse un giocattolo. Davanti questo comportamento, in molti hanno rimproverato ad Antonino: “Occhio Antonino che ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono come solo loro sanno fare”.

C’è stato chi ha deciso di prendere le difese di Antonino Spinalbese, trovando esagerate le numerose critiche arrivate all’ex gieffino. C’è chi, infatti, ha scritto: “Io credo siano i primi approcci con la sua nuova sorellina pelosa… L’ha soltanto abbracciata, ma capirà come si fa.. è piccola!”.