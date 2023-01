Antonino Spinalbese, in tilt dopo il discorso di Tavassi: “C’è una cosa che non mi torna”

Dopo esser stato costretto ad uscire dalla casa del GF Vip per accertamenti medici, Antonino Spinalbese è tornato. Una scelta, quella del suo rientro dopo 14 giorni vissuti fuori dal loft, che ha diviso l’opinione del pubblico. A far scoppiare una nuova polemica è stato il discorso fatto da Edoardo Tavassi, smascherando l’ex di Belen Rodriguez.

“C’è una cosa che non mi torna” – Ancor prima del rientro di Spinalbese, molti fan del reality hanno iniziato a ipotizzare che il gieffino non si fosse isolato del tutto come avrebbe dovuto fare. Gli stessi gieffini hanno iniziato a sospettare che Antonino abbia avuto modo di informarsi dall’esterno per poter avere un vantaggio una volta tornato nella casa.

A dare voci a queste teorie è stato Edoardo Tavassi. Parlando con l’ex di Belen Rodriguez, l’ex naufrago, come riportato da Biccy.it, ha messo in evidenza alcune incongruenze notate durante l’ultima puntata:

“C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita…”.

Davanti al discorso di Tavassi, come riportato da Biccy, Antonino Spinalbese è andato completamente in tilt. L’uomo, infatti, ha iniziato a farfugliare una serie di spiegazioni che però non hanno convinto affatto i telespettatori:

“No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono. Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito”.