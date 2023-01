Antonino Spinalbese, la confessione su Luna Marì: “Ho paura che si dimentichi me”

Tra i protagonisti indiscussi di questa settima edizione del GF Vip c’è certamente Antonino Spinalbese. Durante la serata di ieri il gieffino è tornato a parlare di Luna Marì, la figlia nata dalla sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Nel dettaglio, Antonino ha confessato i suoi sentimenti per la piccola e i suoi timori.

“Ho paura che si dimentichi di me” – Si può dire tutto su Spinalbese, spesso finito al centro dell’attenzione per i diversi flirt avuti all’interno della casa, ma non che non sia un buon padre. Diverse volte l’ex hair stylist ha parlato della figlia e dell’immenso amore che prova per lei.

Durante una chiacchierata insieme ad alcuni dei suoi compagni d’avventura, l’uomo si è aperto, rivelando i timori che da diverso tempo lo preoccupano. Antonino, infatti, ha confessato, come riportato da Biccy, di aver paura che Luna Marì si possa dimenticare di lui a causa della sua lunga permanenza al GF Vip:

“Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta. Mi immagino che vado in montagna, io la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro.

Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Invece da quel punto di vista è andata diversamente. Nella mia testa però mi immaginavo già una figlia femmina. Quando adesso sto con mia figlia penso ‘ok sono arrivato ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me”.