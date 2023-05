Antonino Spinalbese, la fine del flirt con Ginevra Lamborghini: la rivelazione di Chi

A distanza di tempo dalla fine del flirt tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, Chi ha rivelato i motivi che hanno portato a questa “rottura”. Inoltre, il magazine ha parlato della situazione sentimentale dell’ex gieffino, confermando gli ultimi rumors sul flirt con una nota ex Miss Italia.

LA FINE DEL FLIRT CON GINEVRA – Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, Spinalbese ha instaurato un forte legame con la Lamborghini. L’intesa e l’affiatamento tra i due ex gieffini ha fatto subito sognare il pubblico da casa, tanto che erano nato anche un fandom, i GinTonic, che ha continuato a supportarli anche dopo la squalifica della ragazza.

Dal canto suo, Antonino non ha mai fatto mistero del sentimento che aveva iniziato a provare per la sorella di Elettra Lamborghini. Una volta concluso il GF Vip, i due hanno intrapreso una frequentazione lontano dalle telecamere. Questo flirt, però, è durato poco e, da quanto emerso, tra i due attualmente non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto.

Stando a quanto raccontato dal settimanale Chi, Antonino e Ginevra si sono rivisti al compleanno di Alfonso Signorini. Una volta giunti alla festa del conduttore, i due ex volti del GF Vip non si sarebbero nemmeno salutati. A spiegare i motivi dietro a questo inaspettato risvolto è stata la rivista:

“Nella Casa ha legato con Ginevra Lamborghini (ma appena usciti ha capito che sarebbe stata solo una storia “mediatica”), ha mostrato un animo sincero e positivo e “debole” per le attenzioni femminili. Nessun rimpianto, nessun rancore, solo la voglia di trovare persone simili a lui”.

Parlando della situazione sentimentale di Antonino Spinalbese, Chi ha voluto affrontare un altro rumor che ha attirato l’attenzione del mondo del gossip. Parlando della presunta frequentazione con una ex Miss Italia, il settimanale ha dichiarato:

“Anche grazie a Belen, Spinalbese ha potuto assentarsi per alcuni mesi e partecipare al Gf Vip. Antonino ha auspicato che il ritorno della sua ex con De Martino sia duraturo per dare stabilità ai figli (nonostante ci siano voci di cambiamenti in vista per i figli) e ha continuato a esplorare l’universo femminile. Ha iniziato a frequentare la ex Miss Italia Carolina Stramare, chissà se durerà. C’è solo una donna che avrà in mano il suo cuore per sempre: ha quasi due anni ed è in queste foto”.