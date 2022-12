Antonino Spinalbese, lancia un appello al pubblico: “Ragazzi odiatemi”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, i vipponi hanno deciso di far andare al televoto Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà e Charlie Gnocchi. Conclusa la puntata, andata in onda ieri in prima serata, l’ex di Belen Rodriguez ha confessato di voler uscire dalla casa più spiata d’Italia.

“Ragazzi odiatemi” – Dopo circa tre mesi dall’inizio del suo percorso nel reality, Antonino sembra iniziare a non riuscire più a sopportare la lontananza con la figlia Luna Marie. Ad ammetterlo è stato proprio il gieffino, sfogandosi con Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini.

Una volta concluso il secondo appuntamento settimanale del reality, Antonino è uscito in giardino insieme a Giaele e Ginevra. Parlando con le due ragazze, l’uomo ha ammesso di essere arrivato al limite, quindi di voler mettere fine al suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come riportato da Biccy.it, Antonino Spinalbese ha deciso di mandare un appello ai suoi fan. Dato che il televoto invita il pubblico a votare il proprio preferito, il gieffino ha invitato i telespettatori ad “odiarlo” e quindi di non votarlo:

“Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo”.