Antonino Spinalbese, messaggi intimi a Ilary Blasi? L’indiscrezione del Corriere della Sera

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato tramite un comunicato ANSA la loro separazione, sui giornali non si parla di altro. Una coppia molto famosa in Italia, una coppia che ha fatto sognare, una coppia scoppiata a causa di presunti tradimenti e misteri. In queste ore, è spuntato anche il nome di Antonino Spinalbese, conosciuto nel mondo del gossip per aver avuto una relazione con Belen Rodriguez.

Messaggi intimi alla conduttrice? L’indiscrezione del Corriere

Proprio in queste ultime ore, si stanno aggiungendo ulteriori tasselli a questa notizia, ma è chiaro che di confermato non c’è nulla. Ilary è stata chiara: non vuole commentare ulteriormente e soprattutto si tiene a debita distanza da fake news e gossip per preservare la sua serenità e quella dei figli. Sarà per questo che è volata in Africa con loro?

Sta di fatto che il Corriere della Sera ha fatto luce su un probabile coinvolgimento di Antonino Spinalbese in tutta questa faccenda. Pare, infatti, che l’hair stylist abbia inviato dei messaggi molto intimi alla conduttrice, messaggi poi scoperti da Totti.

Si legge sul quotidiano: “Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”.

Inoltre, ad aggiungere ulteriore carne al fuoco The Pipol Gossip sottolineando come nell’ultimo anno tra Ilary e Belen non ci sia stato un rapporto sereno, nonostante pubblicamente non sia mai trapelato nulla. Nel frattempo, il nome dell’hair stylist sarebbe quasi certamente confermato per la nuova edizione del GFVip, pertanto Alfonso Signorini scoprirà la verità in un modo o nell’altro.