Antonino Spinalbese, rivela: “Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà”

Tra i protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del GF Vip c’è certamente Antonino Spinalbese. Fin dal suo ingresso nella casa, il gieffino ha fatto discutere per i diversi flirt avuti con alcune sue compagne d’avventura. Ora, stando a quanto rivelato proprio dall’ex di Belen Rodriguez, spera che entri una donna che lo rifiuti.

“Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà” – Dopo il feeling con Ginevra Lamborghini e il breve flirt con Giaele De Donà, ad attirare l’attenzione di Spinalbese è stata Oriana Marzoli. Con la venezuelana, però, si è trattata di una breve parentesi romantica che sembra oramai chiusa definitivamente.

Parlando proprio di Oriana, Spinalbese si è detto dispiaciuto nel vederla soffrire a causa sua: “Non so se saranno rose, adesso non lo sono. Siccome non voglio far stare male l’altre parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla stare male”.

Nel parlare della venezuelana e del dispiacere di averla fatta soffrire, Antonino ha fatto un’inaspettata confessione. Continuando a parlare della situazione con Oriana, il gieffino ha ammesso di desiderare di trovare una donna che lo rifiuti: “Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie”.

Infine, Antonino Spinalbese ha ammesso di essere attratto fisicamente dalla gieffina. Dal canto suo, Oriana non ha fatto mistero di non essere ancora riuscita ad andare avanti e quindi di essere ancora attratta dall’ex compagno di Belen Rodriguez.