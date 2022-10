Antonino Spinalbese, sotto le coperte con Giaele: cosa è successo?

Tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del GF Vip, Antonino Spinalbese nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione. Lui e Giaele De Donà, anche lei concorrente del reality, hanno fatto impazzire il web con una breve clip che li mostra sotto le coperte. Cosa è successo?

COSA È SUCCESSO? – Nel corso delle ultime puntate del programma, sia Antonino che Giaele sono spesso finiti al centro dei riflettori. La De Donà, nonostante sia sposata, non ha mai fatto mistero del suo interesse verso l’ex compagno di Belen Rodriguez. Dal canto suo, il gieffino ha spesso ribadito di non provare alcuna attrazione verso la sua compagna d’avventura.

Nonostante le dichiarazioni di Antonino, sembra che sia successo qualcosa tra lui e Giaele. Nelle scorse ore, infatti, a far impazzire il popolo dei social è una clip condivisa su Twitter proprio dal profilo ufficiale del profilo ufficiale del reality. Nel breve filmato in questione si vedono i due gieffini sotto le coperte, da cui provengono rumori e suoni abbastanza ambigui.

Sotto le coperte insieme a Spinalbese, Giaele, con trono provocatorio, gli chiede: “Hai paura di rimanere solo con me?”. A far pensare a molti che tra i due gieffini sia accaduto qualcosa sotto le coperte, è una frase in particolare di Antonino: “Fai piano”.

Non sfugge, inoltre, un importante dettaglio: le mani della gieffina. Per tutto il tempo trascorso le coperte, infatti, Giaele ha sempre tenuto le mani in vista come se fosse proprio Antonino a condurre il tutto. Cosa è successo, quindi, tra Antonino Spinalbese e la De Donà? Al momento resta ancora è un mistero, ma certamente sarà discusso nell’attesissima nuova puntata del GF Vip.