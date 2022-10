Antonino Spinalbese, su Edoardo Donnamaria: “Mi sono detto che potevano piacergli gli uomini”

Dopo gli ultimi scontri avvenuti tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria, è oramai risaputo che tra i due concorrenti del GF Vip non scorra buon sangue. Nei giorni scorsi l’ex di Belen Rodriguez è finito al centro dell’attenzione sui social per delle inaspettate dichiarazioni sul volto di Forum. Stando a quanto rivelato ad Alberto De Pisis, Antonino pensava che Edoardo fosse gay.

“Mi sono detto che potevano piacergli gli uomini” – Durante una chiacchierata con Alberto, inizialmente molto amico con Donnamaria, Antonino si è lasciato andare a inaspettate confessioni. Parlando proprio di Edoardo, Spinalbese ha ammesso che nel vedere alcuni atteggiamenti dell’inquilino, inizialmente era convinto che gli piacessero gli uomini.

“Lui si era presentato con quelle ciabattine rosa, con il jeans aderente, la magliettina bianca attillata e stava sempre con te. Io dentro di me…”, ha così spiegato Antonino. Davanti a queste parole, De Pisis ha fatto notare all’ex hair-stylist che: “Guarda che l’orientamento sessuale una persona non ce l’ha scritto in fronte”.

Nonostante le parole di Alberto, Antonino Spinalbese ha continuato a spiegare il perché ha pensato che Edoardo fosse attratto dagli uomini:

“Ok che l’orientamento non ce l’hai scritto in fronte, ma ci sono cose che uno può notare. Tipo certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qui mi hanno dato da pensare. Cioè mi sono detto ‘ok a lui piacciono gli uomini’. E non tanto per le ciabatte rosa che aveva sempre. Sono state una serie di cose messe insieme. In primis i modi che aveva nei tuoi confronti. Diciamo che i comportamenti con te erano particolari. Cioè, non voglio dire che uno che si mette le ciabatte rosa è gay, assolutamente non sto dicendo questo”.

L’ex compagno di Belen Rodriguez ha poi notato un drastico cambiamento in Edoardo, soprattutto il rapporto di quest’ultimo con Alberto: “Però poi invece, ha smesso di mettere le ciabatte rosa e non ti sta salendo addosso come prima. Magari dato da quel video che hanno fatto vedere. Lui è entrato in una maniera e adesso è un’altra persona. Ti ha più baciato come prima o massaggiato in quella maniera? Diciamo che è molto diverso dall’inizio”.