Antonino Spinalbese, tirato in ballo il vecchio sfogo di Belen: “È lì grazie alla sottoscritta”

Dopo la sua partecipazione al GF Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di tornare sul piccolo schermo con un nuovo reality. L’ex gieffino, infatti è tra i concorrenti di The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Con l’arrivo dell’ex hairstylist in studio, sul web è stata tirata in mezzo Belen Rodriguez e un suo vecchio sfogo sull’ex compagno.

“È lì grazie alla sottoscritta” – Ieri sera, mentre su Canale 5 andava in onda la prima puntata di The Couple, sul web è divenuta virale una dichiarazione rilasciata dalla showgirl argentina: “Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta“.

Molti utenti hanno presto condiviso sui social il commento della Rodriguez, pensando che si trattasse di una recente frecciatina. In realtà, si tratta di un vecchio sfogo a cui la conduttrice si è lasciata andare nel 2023:

“Cosa succede? Che quando una persona non ha un’occupazione poi rompe le scatole a chi invece ce l’ha per trarne vantaggio. E ho letto articoli e dichiarazioni diffamatorie che non accetterò più, post e storie fatte per passare da vittima agli occhi del pubblico. Stanno tentando di mettermi in cattiva luce. E adesso invito a non nominarmi mai più pubblicamente, altrimenti dirò tutta la verità, ora non mi farò più problemi a parlare“.

Ad oggi, fortunatamente, sembra che le cose siano cambiate. Da quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, Belen e Antonino sarebbero in buoni rapporti.