Antonino Spinalbese, un accordo con gli autori del GF Vip? La teoria dei fan

In queste ultime settimane a finire spesso al centro dei riflettori è stato Antonino Spinalbese, attuale concorrente del GF Vip. Durante l’ultima puntata del programma, andata in onda ieri sera, il gieffino è stato aspramente criticato non solo da Oriana, ma anche dal pubblico da casa. Proprio ai telespettatori, come emerso sul web, non è affatto sfuggita una rivelazione di Antonino che farebbe pensare ad un accordo tra lui e la produzione del programma.

UN ACCORDO TRA IL GIEFFINO E GLI AUTORI – Dopo la fine della puntata di ieri sera, il comportamento di Spinalbese è stato oggetto di dure critiche da parte del popolo dei social. Nel commentare il gieffino, molti utenti hanno posto al centro dell’attenzione una rivelazione fatta proprio da lui. Da qui è nata una teoria secondo cui l’ex di Belen Rodriguez avrebbe stretto un accordo con gli autori del reality.

Nei giorni scorsi, durante una chiacchierata con gli altri gieffini, Antonino ha rivelato che sono stati proprio gli autori a spronarlo ad avere un flirt con Ginevra Lamborghini. Questo, però, non è l’unico dettaglio che ha dato il via a questa ipotesi.

Un altro episodio, verificatosi proprio ieri in puntata, ha spinto ancora di più il pubblico che Spinalbese sappia più degli altri concorrenti. Una volta che Oriana ha raggiunto Antonino e Ginevra in giardino, Alfonso Signorini ha mandato la pubblicità. Al termine del blocco, prima ancora che il conduttore potesse parlare, l’ex hair stylist già sapeva che fossero in diretta. Come faceva a saperlo?

Tutti questi episodi stanno portando molti fan del pubblico a pensare che esista realmente un accordo tra Antonino Spinalbese e la produzione del GF Vip. Sarà realmente così? Non resta altro che attendere aggiornamenti.