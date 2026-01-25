domenica, Gennaio 25, 2026
HomeSportCalcioAntonio Cassano e le dichiarazioni su uno degli acquisti estivi del Napoli...
Calcio

Antonio Cassano e le dichiarazioni su uno degli acquisti estivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Cassano
Antonio Cassano con la maglia della Nazionale italiana. Foto Wikimedia Commons

Il bilancio del mercato estivo del Napoli pende decisamente verso il negativo. A fronte di un investimento monstre, vicino ai 200 milioni di euro tra cartellini e obblighi di riscatto, diverse scelte si sono rivelate un boomerang. Il segnale più evidente arriva dalle decisioni di Antonio Conte, che senza esitazioni ha dato l’ok alla partenza di Lang e Lucca dopo soli sei mesi dal loro sbarco a Castel Volturno: una bocciatura netta, difficilmente equivocabile.

Le perplessità, però, erano emerse già da tempo. Qualche settimana fa, Antonio Cassano aveva fotografato la situazione con il suo solito linguaggio diretto durante Viva el Futbol, denunciando una squadra senza ricambi, stanca e povera di personalità.

“Non ci sono ricambi, la squadra è stanca. Da quello che mi risulta De Bruyne, Lukaku e Anguissa non torneranno per il momento. Serve qualcuno che dia il cambio a Hojlund. Lucca è una roba inguardabile, si c… addosso. Se uno ha coraggio, viene premiato. Io detesto gente che si c… addosso ed entra in campo senza co…”

L’assenza prolungata di giocatori chiave e l’inefficacia delle seconde linee, in particolare Lucca, erano per lui il simbolo di un progetto costruito male, dove manca il coraggio e chi entra in campo lo fa senza carattere. Un atto d’accusa che oggi, alla luce degli ultimi sviluppi, suona come una profezia.

Articolo precedente
Luciano Spalletti e le motivazioni che l’hanno portato via da Napoli
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode