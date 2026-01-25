Antonio Cassano e le dichiarazioni su uno degli acquisti estivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis

Il bilancio del mercato estivo del Napoli pende decisamente verso il negativo. A fronte di un investimento monstre, vicino ai 200 milioni di euro tra cartellini e obblighi di riscatto, diverse scelte si sono rivelate un boomerang. Il segnale più evidente arriva dalle decisioni di Antonio Conte, che senza esitazioni ha dato l’ok alla partenza di Lang e Lucca dopo soli sei mesi dal loro sbarco a Castel Volturno: una bocciatura netta, difficilmente equivocabile.

Le perplessità, però, erano emerse già da tempo. Qualche settimana fa, Antonio Cassano aveva fotografato la situazione con il suo solito linguaggio diretto durante Viva el Futbol, denunciando una squadra senza ricambi, stanca e povera di personalità.

“Non ci sono ricambi, la squadra è stanca. Da quello che mi risulta De Bruyne, Lukaku e Anguissa non torneranno per il momento. Serve qualcuno che dia il cambio a Hojlund. Lucca è una roba inguardabile, si c… addosso. Se uno ha coraggio, viene premiato. Io detesto gente che si c… addosso ed entra in campo senza co…”

L’assenza prolungata di giocatori chiave e l’inefficacia delle seconde linee, in particolare Lucca, erano per lui il simbolo di un progetto costruito male, dove manca il coraggio e chi entra in campo lo fa senza carattere. Un atto d’accusa che oggi, alla luce degli ultimi sviluppi, suona come una profezia.