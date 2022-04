Antonio Cassano: “Se lo comprano, non guarderò più una loro partita”

In occasione dell’ultima puntata della Bobo TV, l’ex attaccante di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del Barcellona e di un ex calciatore nerazzurro, Romelu Lukaku.

“Sono innamorato della filosofia di gioco del Barcellona, ma se comprerà Romelu Lukaku non guarderò mai più una loro partita“.

“Stiamo parlando di un calciatore che non riesce a fare nemmeno tre passaggi di fila con il Chelsea e in quella squadra non ha concorrenza. Al Barcellona, prima di andare in porta, ne fanno 55“.

L’ex attaccante della Roma si è letteralmente scatenato e le sue saranno dichiarazioni che faranno sicuramente discutere.

Antonio Cassano ha infine dichiarato: “Non sono così in disaccordo con Sacchi. La difesa a 3 è sempre a 5 visto che i due terzini difendono oltre ai tre centrali“.