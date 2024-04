Antonio Conte al Napoli, tutti in discussione con il nuovo mister: ADL vuole un cambiamento radicale

La prossima stagione, la SSC Napoli, potrebbe decidere di puntare su Antonio Conte. L’allenatore è attualmente senza squadra e il presidente Aurelio De Laurentiis lo sta cercando di convincere ad accettare la panchina partenopea per iniziare un nuovo ciclo dopo l’anno horribilis in cui si sono succeduti ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e Calzona.

Il presidente vuole un cambiamento radicale, così come Antonio Conte, il quale sarebbe pronto a confermare solo alcuni calciatori. Gli intoccabili sarebbero Rrahmani, Di Lorenzo, Politano, Lobotka, Anguissa, Olivera, Ngonge, Mazzocchi ed anche Lindstrom e Natan.

LA LISTA DELLE CESSIONI DI ANTONIO CONTE: TUTTI IN DISCUSSIONE DOPO LA STAGIONE DELUDENTE

Tutti gli altri sarebbero a rischio, con alcuni calciatori che sarebbero già finiti nella lista delle cessioni per motivi diversi tra di loro: Zielinski, Demme, Osimhen, Dendoncker ed Ostigard. In ogni caso, ad esclusione di coloro che sono in prestito o con il contratto in scadenza, Conte vorrebbe prima valutarli nell’eventuale ritiro estivo.