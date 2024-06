Antonio Conte alla SSC Napoli, cosa ne pensano i tifosi della Juventus?

Aurelio De Laurentiis ha scelto Antonio Conte per la prossima stagione. Il mister è pronto ad iniziare un’avventura entusiasmante e difficile allo stesso tempo, con il club partenopeo che arriva da mesi difficili e la mancata qualificazione alla UEFA Champions League.

Chi sembra non aver preso molto bene l’approdo di Conte al Napoli sono gli storici rivali della Juventus. Sui social, infatti, molti sono contrarsi all’approdo del mister pugliese in Campania dopo il suo trascorso bianconero.

Paolo I. scrive: “Pur di ritornare ha accettato il Napoli, non me l’aspettavo da uno come lui”, Lucio M. aggiunge: “Farà una brutta fine con De Laurentiis. l’allenatore ideale per loro era vincenzo Italiano”

ANTONIO CONTE HA GIA’ FIRMATO CON IL NAPOLI: POSSIBILE NUOVO MODULO E DIFESA A 4

L’edizione de Il Roma, ha firmato di Giovanni Scotto, titola: “Conte ha firmato. E pensa al 4-2-3-1″, aggiungendo che “si aspetta l’annuncio di De Laurentiis. Nessun ritardo, i tempi sono in linea con i programmi. Il ds Manna è stato già annunciato, ora tocca all’allenatore. L’idea era di metterlo ufficialmente al lavoro ai primi di giugno, e così sarà”.

“Quest’anno niente “casting” con 40 candidati, o le famose “interviste” di cui spesso parla De Laurentiis. Anzi, il presidente si è defilato nei giorni più intensi della trattativa: addirittura se ne è andato in vacanza”