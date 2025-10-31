Conte e la sua ennesima riuscita:” Voglio che resti al Napoli”

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, è noto per riuscire a tirar fuori il meglio dai giocatori. E non solo. È conosciuto per saper creare un gruppo unito verso lo stesso obiettivo.

Non si tratta di voci di corridoio, ma di fatti. Il Mister partenopeo ha convinto Frank Zambo Anguissa a rimanere al Napoli.

Il centrocampista, nel corso della scorsa estate, ha preso in considerazione seriamente la possibilità di lasciare il team azzurro per abbracciare nuove esperienze. Il calciatore francese non si sentiva più motivato a giocare al Diego Armando Maradona. Pensava che la sua carriera lì fosse terminata e che non avesse più nulla da dare alla squadra ed ai tifosi.

Di fronte a tali dichiarazioni, Antonio Conte non poté che prendere posizione. Non poteva lasciare che Zambo andasse via. Al tempo non solo sottolineò che Anguissa fosse nato per essere un vincente, ma gli ricordò l’estrema fiducia che il team ed i napoletani riponevano in lui e che ancora oggi continuano a riporre.

Le sue parole rimbombano tutt’oggi negli spogliatoi:” Per il Napoli sei e sarai sempre il top. Voglio che resti con noi.” E fu così che il centrocampista decise di continuare ad indossare la maglia azzurra.