Antonio Conte “boccia” il mercato di gennaio: voleva un altro giocatore dello United oltre a Garnacho

Il tecnico del Napoli Antonio Conte aveva approvato l’ingaggio di un’altra stella del Manchester United a gennaio dopo l’approdo di Scott McTominay in estate

L’ex allenatore del Chelsea e del Tottenham sembra abbia avuto qualcosina da ridire durante il mercato invernale di gennaio. Sotto la guida di Conte, il Napoli si è dato da fare nel mercato estivo e ha speso più di 28 milioni di euro per ingaggiare lo scozzese McTominay dal Man Utd.

Il 28enne ha dimostrato di essere un buon acquisto per il Napoli, avendo realizzato quattro gol e due assist nelle sue 14 presenze in azzurro. Sulla scia del primo acquisto, Conte avrebbe aperto a un altro blitz al Man Utd, interessato a ingaggiare l’olandese Joshua Zirkzee.

Mercato bocciato per gennaio

L’attaccante è stato il primo acquisto estivo dello United, che ha attivato la sua clausola di rescissione da 40 milioni di euro per ingaggiarlo dal Bologna. L’esperienza di Zirkzee al Man Utd ha avuto un inizio da sogno. Ha, infatti, segnato al suo debutto in Premier League, battendo il Fulham per 1-0. Tuttavia, il ventitreenne non è riuscito a incidere molto e in questa stagione è stato molto criticato per le sue prestazioni.

All’inizio del mese, Zirkzee ha posto fine alla sua mancanza di gol da undici partite in Premier League, segnando una doppietta nella vittoria casalinga del Man Utd per 4-0 contro l’Everton, ma continua a essere sotto pressione e sarebbe intenzionato a lasciare. Poteva essere un acquisto in inverno per il Napoli, ma la dirigenza partenopea ha poi deciso di non virare su di lui, scatenando l’irritazione di Antonio Conte. La trattativa si può riaprire in estate, considerando anche che i partenopei vogliono un giocatore che possa sostituire Lukaku.