Antonio Conte cambia la formazione rispetto al Verona: l’undici per l’Inter

A due giorni dalla sfida tra Inter e Napoli valevole per la ventesima giornata di Serie A, inizia a delinearsi la probabile formazione con cui gli azzurri scenderanno in campo, complice, come di consueto ormai in questa stagione, i tanti infortuni che continuano a decimare le fila partenopee. Antonio Conte non dovrebbe avere dubbi e la formazione scesa in campo contro il Verona ne è un chiaro indizio.

È l’edizione odierna del Corriere dello Sport a immaginare quello che potrebbe essere l’undici titolare che dovrà affrontare la squadra di Christian Chivu per provare ad accorciare l’attuale meno quattro in classifica: sarà fondamentale per il Napoli fare risultato al Meazza soprattutto per scongiurare un’eventuale sconfitta che significherebbe allontanarsi a sette punti dai meneghini.

Rispetto alla squadra che non è andata oltre il 2-2 in casa contro il Verona, dovrebbero essere in particolare due i cambi: Juan Jesus e Leonardo Spinazzola. Contro gli scaligeri, Conte aveva schierato, al loro posto, Alessandro Buongiorno in difesa e Gutiérrez sulla fascia. L’ex Torino, però, non ha convinto e si è reso protagonista anche del fallo da rigore. Gutiérrez, invece, non ha fornito una prestazione sufficiente.

A inizio campionato, sarebbe sembrato assurdo che Juan Jesus avesse potuto impensierire la titolarità di Buongiorno, ma allo stato attuale delle cose è proprio così: il brasiliano è stato risparmiato nel turno infrasettimanale sia per riposare che per via della diffida. Le prestazioni dell’ex Inter e Roma in quest’inizio stagione sono tra le migliori della sua carriera e per questo motivo sarà lui ad affiancare Rrahamani al centro della difesa.

Sulla fascia, invece, agirà Spinazzola per cercare di dare più imprevedibilità alle sortite offensive napoletane e, soprattutto, per provare a scardinare la difesa nerazzurra. Davanti, invece, si resterà fino alla fine con il dubbio David Neres reduce da un infortunio rimediato contro la Lazio, la cui entità è però meno grave del previsto. Probabilmente le riserve sulla sua titolarità verranno sciolte il giorno stesso della gara.