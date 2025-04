Antonio Conte e il futuro alla SSC Napoli, le parole di Gianluca Di Marzio

Il giornalista di SKY Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del Napoli e del possibile futuro sulla panchina azzurra dell’allenatore Antonio Conte ai microfoni di Radio Marte. In particolare, il giornalista ha confermato la volontà del presidente partenopeo di continuare con il mister ex Juventus con l’obiettivo di migliorare la squadra.

“[…] In ogni caso Conte non è affatto detto che non resti, anzi. E non solo perché ha un contratto di altri due anni. La priorità è rimanere a Napoli, da quello che so. E’ chiaro che vorrà alcune garanzie che non penso che il Napoli non voglia dargliele, perchè è certo che intende investire”.

ANTONIO CONTE ED AURELIO DE LAURENTIIS ANCORA INSIEME? IL PRESIDENTE PARTENOPEO CONFERMERA’ ALL’ALLENATORE LA VOLONTA’ DI RINFORZARE LA SQUADRA PER LA PROSSIMA STAGIONE

“C’è solo da capire se ci sarà convergenza sul tipo di investimento. Se Conte, ad esempio, chiede 5 acquisti di calciatori top di 30 anni è possibile che il Napoli lo accontenti su un paio per poter investire, per gli altri tre, su calciatori più giovani per costruire anche il futuro2.

“Insomma c’è da capire se le due parti condivideranno il tipo di strategia. Non dovesse esserci accordo sarebbe meglio lasciarsi da buoni amici ed essere subito chiari”, ha concluso l’esperto giornalista.