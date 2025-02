Antonio Conte e il mercato: un tecnico esigente ma senza sprechi

Antonio Conte è spesso descritto come un allenatore dalle richieste eccessive, accusato di pesare troppo sulle finanze dei club in cui lavora. In realtà, il suo operato al Napoli racconta una storia diversa. Il tecnico salentino non ha avanzato pretese irrealistiche in fase di mercato, limitandosi a individuare rinforzi mirati senza stravolgere i conti della società.

Gli investimenti

Gli investimenti più significativi sono stati quelli per Alessandro Buongiorno, per il quale sono stati spesi circa quaranta milioni di euro – una cifra che, alla luce delle sue prestazioni, sembra persino un affare – e per Romelu Lukaku, necessario per sostituire un giocatore di livello mondiale come Victor Osimhen. Per il resto, il Napoli ha puntato su operazioni dal costo contenuto ma con potenziale.

Tra le scelte di Conte c’è anche Philip Billing, centrocampista danese arrivato a gennaio su precisa indicazione dell’allenatore.

Nonostante qualche perplessità iniziale, legata al fatto che in Premier League ricopriva un ruolo da comprimario, il tecnico ha insistito sulla sua affidabilità, assicurando che sarebbe stata una scelta vincente.

Il suo debutto contro il Como ha già dato segnali incoraggianti, mettendo in mostra una buona prestanza fisica. Conte è certo che possa rivelarsi una valida alternativa a Frank Anguissa nel centrocampo azzurro.