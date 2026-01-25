Antonio Conte e la domanda poco gradita: “Ma questa è assurda, scusatemi”

Al termine della partita contro la Juventus, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY in cui ha parlato della sconfitta e di quanto successo in campo. Non è mancato un momento di tensione per via di una domanda: “Ma questa è una domanda assurda, scusatemi eh”.

“Mancano ancora 16 partite e ci sono tanti obiettivi da poter centrare, come la zona Champions, l’Europa League o la Conference. O puoi anche restare fuori dall’Europa. Se scendi dalla barca rischi di restare fuori da tutto”. La risposta di Conte c’è stata dopo che il giornalista SKY ha chiesto se il Napoli sia ancora in lotta per lo Scudetto guardando la nuova classifica e la situazione infortunati.

“Ora siamo in super emergenza, è praticamente impossibile andare avanti. Eppure noi dobbiamo andare avanti. Ecco perché alla fine questi ragazzi vanno soltanto elogiati. Giocare con quest’intensità, con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo assottigliarsi sempre di più, con infortuni che non sono di dieci giorni”.

“Adesso pure Neres viene operato. Perdiamo sempre giocatori. Ieri abbiamo perso anche Milinkovic-Savic, che ha avuto un problema. Lo stesso Mazzocchi oggi poteva darci una mano. Così diventa molto difficile. Al tempo stesso non dobbiamo mollare di un centimetro”.