Antonio Conte e l’addio alla SSC Napoli: da mesi si parla del possibile saluto del mister a fine stagione

La SSC Napoli è a soli tre punti dall’Inter capolista ed in lotta per lo Scudetto. Eppure, da diversi mesi, non si fa altro che parlare del possibile addio di Antonio Conte al club partenopeo. Le voci sono insistenti con i giornalisti italiani più famosi che continuano a far rimbalzare la notizia.

Antonio Conte ha un contratto di altri due anni con la maglia azzurra ma probabilmente, viste le numerose voci di questi mesi ed una smentita ufficiale mai arrivata, il mister potrebbe davvero riflettere su un addio al termine della stagione?

Il nome di Conte è stato accostato a diversi club tra cui il Milan e soprattutto la Juventus. Il portale calciomercato.com riporta: “Con il club di Aurelio De Laurentiis, come detto, il contratto è ancora lungo con scadenza 30 giugno 2027, ma il rapporto fra l’ex-Inter e il patron del club si è incrinato nel corso del mercato invernale dopo le prime scaramucce di fine estate scorsa”.

“La cessione di Kvaratskhelia e la non sostituzione hanno fatto capire come l’ambizione che diventa quasi ossessione per la vittoria che lui da sempre ha nel Dna non è stata sposata allo stesso modo dalla proprietà che, invece che premiare il suo lavoro, gli ha quasi messo i bastoni fra le ruote.”