Antonio Conte e l’apprezzamento per Billy Gilmour: “Difficile tenere uno del genere in panchina”

Uno dei calciatori fortemente voluti da Antonio Conte la scorsa estate è stato Billy Gilmour. Il centrocampista partenopeo ha giocato tutte tre precedenti partite per l’infortunio di Stanislav Lobotka, il quale, secondo quanto rivelato dal mister, potrebbe ritornare in vista della partita contro l’Inter allo stadio Meazza di Milano.

Nella conferenza stampa pre-Atalanta, Antonio Conte ha parlato proprio di Lobotka e di Gilmour: “Sarà pronto per la prossima, siamo nelle fasi conclusive di recupero. Non era un problemino in nazionale come qualcuno aveva etichettato, è ancora in fase di recupero e bisogna pazientare”.

STANISLAV LOBOTKA RITORNA PER LA PARTITA CONTRO L’INTER. BILLY GILMOUR PUPILLO DI ANTONIO CONTE CONTE. IL MISTER PARTENOPEO HA FORTEMENTE VOLUTO IN AZZURRO IL CEWNTROCAMPISTA

“Alla prossima sarà a disposizione. Su Gilmour non avevo dubbi, zero, ve l’ho sempre detto. Lui era un mio cruccio, meritava di giocare, poi guardavi Lobo in partita e faceva prestazioni eccezionali. Il valore di Billy lo conoscevo, sta facendo molto bene e siamo contenti di averlo perché è giovane e potrà stare tanti anni nel Napoli”.

Antonio Conte, come già rivelato dopo il suo arrivo, fatica a vedere un calciatore con le qualità di Gilmour in panchina. Lo apprezza molto, lo considera un potenziale fenomeno e nei prossimi anni può crescere ancora molto.