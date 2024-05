Antonio Conte e non Gasperini, De Maggio svela: “Il Napoli ha già il sì dell’allenatore”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, il quale ha rivelato che Antonio Conte avrebbe accettato il Napoli e sarebbe pronto a sedersi sulla panchina azzurra nel caso in cui non si concludesse in maniera positiva la trattativa per l’arrivo di Gasperini.

“Il Napoli ha già il ‘sì’ di Conte, un grandissimo allenatore .Rispetto alla mia perplessità e del mio timore sull’eventuale rifiuto di Gasperini, posso dire che il Napoli sarebbe comunque in grado di programmare la prossima stagione con serenità e domani sera potrebbe portare Conte in città”.

ANTONIO CONTE ALLA SSC NAPOLI, DE MAGGIO: “SE ADL VOLESSE POTREBBE FARLO FIRMARE ANCHE ADESSO”

“Conte non sarebbe una secona scelta, è bene chiarire. Il Napoli ha semplicemente lavorato su binari paralleli. Se De Laurentiis volesse prendere Conte potrebbe farlo firmare anche adesso”.