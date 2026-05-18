Antonio Conte getta ombre sul suo futuro: la società si cautela con tre nomi

Il futuro della panchina del Napoli, specialmente dopo le parole di ieri di Antonio Conte, resta incerto e secondo quanto riportato dalla stampa odierna, il club starebbe già guardando oltre Antonio Conte. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando alcune alternative nel caso in cui il rapporto con l’attuale tecnico dovesse interrompersi. L’obiettivo del presidente sarebbe quello di non ripetere le incertezze del passato e arrivare preparato a ogni scenario.

Rispetto al 2023, la società avrebbe infatti deciso di muoversi con maggiore anticipo, evitando situazioni impreviste. In questo processo un ruolo importante sarebbe affidato anche al direttore sportivo Giovanni Manna, considerato una figura capace di agire con rapidità e visione strategica nella scelta del possibile successore.

Tra i nomi monitorati spicca quello di Maurizio Sarri, tecnico molto legato all’ambiente napoletano e ricordato dai tifosi per il calcio espresso durante la sua esperienza in azzurro. Per settimane è sembrato il candidato più accreditato a un eventuale ritorno, ma la concorrenza di altri club, tra cui l’Atalanta, potrebbe rendere più complessa questa ipotesi.

Un altro profilo apprezzato dalla dirigenza sarebbe Vincenzo Italiano, allenatore che De Laurentiis seguirebbe da tempo. La stima nei suoi confronti sarebbe cresciuta negli anni, anche grazie ai risultati ottenuti e alle prestazioni convincenti delle sue squadre, considerate adatte a un progetto ambizioso.

Infine, tra le possibili opzioni emerge Fabio Grosso, reduce da esperienze positive in panchina e visto come una scelta differente rispetto agli altri candidati. Più giovane e orientato al futuro, potrebbe rappresentare un’opzione innovativa per aprire un nuovo ciclo tecnico del Napoli.