Antonio Conte ha già individuato gli eventuali reparti da rinforzare a gennaio

Il Napoli si sta preparando alla sfida di domani a San Siro contro il Milan, ma guarda già con decisione al mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando con discrezione, portando avanti alcune trattative studiate da tempo. L’obiettivo è intervenire su quei reparti che necessitano di maggiore profondità, in modo da mantenere alto il livello competitivo della squadra durante la seconda parte della stagione.

Secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, Antonio Conte avrebbe già individuato con chiarezza le aree da potenziare. Il tecnico ritiene fondamentale l’arrivo di un terzino destro che possa rappresentare una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Inoltre, Conte chiede un centrocampista fisicamente strutturato, pronto a colmare l’assenza di André-Frank Zambo Anguissa, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. L’allenatore avrebbe anche segnalato alcuni profili di interesse, ma il club preferisce mantenere riservati i nomi per non alimentare aste di mercato.

Per il ruolo di vice Di Lorenzo, il primo obiettivo era stato individuato già in estate, quando il club aveva valutato il profilo di Juanlu. Tuttavia, la dirigenza partenopea sta tenendo aperte altre piste, comprese quelle che portano a calciatori militanti in Premier League, seguendo anche i suggerimenti dello stesso Conte. L’idea è quella di assicurarsi un giocatore pronto a inserirsi immediatamente nella filosofia tattica del tecnico.

Anche per quanto riguarda il centrocampista di grande fisicità, la lista dei potenziali rinforzi è ampia. Il reparto scouting del Napoli, da sempre attento ai mercati internazionali, sta monitorando diversi campionati esteri alla ricerca del profilo ideale. Manna e il suo staff non escludono la possibilità di un colpo a sorpresa, che possa garantire qualità e sostanza senza pesare eccessivamente sulle casse societarie.

In definitiva, il Napoli si prepara a un mercato invernale attivo e mirato. L’intento è duplice: dare a Conte le pedine necessarie per competere su più fronti e assicurare al club un futuro solido. I tifosi attendono con curiosità i prossimi sviluppi, consapevoli che le mosse di gennaio potrebbero risultare decisive per le ambizioni stagionali della squadra azzurra.