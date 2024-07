Antonio Conte, il futuro di Gianluca Gaetano al Napoli è in bilico

Antonio Conte ha avuto l’opportunità di valutare da vicino i calciatori del Napoli e ora si trova di fronte a decisioni cruciali riguardo il futuro della squadra. Il tecnico salentino deve stabilire chi farà parte del progetto e chi, invece, dovrà cercare nuove opportunità altrove. In questo contesto, il rapporto tra Gianluca Gaetano e il Napoli sembra destinato a concludersi presto.

Il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, ha lasciato intendere chiaramente che Conte ha già preso la sua decisione: non c’è posto per l’ex giocatore della Cremonese nel nuovo Napoli.

I tifosi non sono d’accordo

Nonostante questa decisione, molti tifosi partenopei avrebbero preferito vedere Gaetano rimanere in squadra anche per la prossima stagione. I sostenitori azzurri, infatti, chiedono a gran voce di puntare ancora sul calciatore poiché potrebbe dare grandi soddisfazioni.

Anche se c’è chi esprime piena fiducia in Conte, dicendo “Massima fiducia in Antonio Conte, lui sa quello che fa. Ma la scelta di mandare via Gianluca Gaetano mi convince poco”, il malcontento per la partenza del giovane talento è palpabile sul web.

Il futuro di Gaetano sembra quindi lontano dal Napoli, nonostante il desiderio dei tifosi di vederlo ancora in azzurro. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quale sarà la prossima destinazione del promettente calciatore.