Antonio Conte il Napoli, la richiesta di ADL prima dell’accordo in estate: “Puoi contare su tutti, tra che su di lui”

Antonio Conte, in questi mesi di Napoli, sta facendo molto bene con la squadra rispettando punto per punto gli obiettivi prefissati ed andando anche oltre. Prima di accettare l’offerta di Aurelio De Laurentiis, però, ha richiesto precise rassicurazioni. Non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione tecnica.

Una delle condizioni fondamentali poste da Conte è stata quella di avere un ruolo chiave nelle scelte di mercato, con il compito di decidere chi sarebbe rimasto nella rosa e chi invece sarebbe stato messo sul mercato.

De Laurentiis ha accolto quasi tutte le richieste del nuovo allenatore, consentendogli ampio margine decisionale. Tuttavia, c’è stata un’eccezione significativa: il futuro di Victor Osimhen. Stando a quanto riportava da fonti vicine a Televomero, De Laurentiis è stato chiaro fin dall’inizio: “Puoi contare su tutti, tranne che su di lui”. Il presidente partenopeo ha subito informato Conte della situazione riguardante l’attaccante nigeriano, precisando che, pur non essendo ancora stato ceduto, Osimhen non rientrava nei piani futuri della società.

ROMELU LUKAKU E’ SEMPRE STATO IL PRESCELTO DA ANTONIO CONTE PER SOSTITUIRE VICTOR OSIMHEN: L’ACCORDO CON AURELIO DE LAURENTIIS PRIMA DI ACCETTARE LA PANCHINA AZZURRA

Conte ha accolto senza problemi questa condizione, a patto però che il club si attivasse per trovare un degno sostituto. L’allenatore ha indicato come soluzione ideale Romelu Lukaku, ritenendolo l’attaccante perfetto per colmare il vuoto lasciato da Osimhen.