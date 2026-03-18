Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra sempre più delineato, ma non ancora del tutto scritto. Negli ultimi giorni, le dichiarazioni del tecnico salentino hanno lasciato intendere un’apertura concreta alla permanenza anche per la prossima stagione, un segnale importante che ha rassicurato ambiente e tifosi dopo settimane di inevitabili speculazioni. Arrivato con grandi aspettative, Conte ha saputo imprimere fin da subito la sua identità alla squadra: organizzazione, intensità e mentalità vincente.

Non sorprende, dunque, che secondo diverse voci di corridoio il club stia valutando una mossa forte e simbolica: proporre all’allenatore un nuovo contratto triennale. Una proposta che andrebbe oltre l’attuale accordo in scadenza a giugno 2027, con l’obiettivo di blindare Conte e dare continuità a un progetto tecnico ritenuto strategico per il futuro.

L’eventuale rinnovo anticipato rappresenterebbe un chiaro messaggio: il Napoli vuole costruire un ciclo duraturo, evitando incertezze e mettendo al centro una figura carismatica e già pienamente integrata nel contesto. Dal canto suo, Conte non ha mai nascosto quanto conti per lui la progettualità. La sua apertura recente sembra andare proprio in questa direzione.

Molto dipenderà anche dagli obiettivi stagionali e dalle garanzie tecniche che la società sarà in grado di offrire, soprattutto in chiave mercato. Ma una cosa appare chiara: tra Conte e il Napoli si è creato un legame solido, che potrebbe presto essere rafforzato da un nuovo accordo.