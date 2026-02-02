Antonio Conte non ha garanzie da un calciatore del Napoli: impiego ridotto e dubbi sul suo acquisto

A poche ore dal termine del calciomercato, a far discutere in casa Napoli sono le dichiarazioni dell’allenatore Antonio Conte che subito dopo la vittoria contro la Fiorentina di sabato pomeriggio per 2-1 grazie alle splendide reti di Vergara e Gutiérrez ha risposto a una domanda riguardante il mancato impiego di Sam Beukema nonostante l’infortunio di Giovanni di Lorenzo.

Al minuto 30 della sfida contro la squadra di Vanoli, infatti, il capitano del Napoli è stato costretto a lasciare il campo in seguito all’infortunio rimediato (i cui esami sono stati effettuati stamattina a Villa Stuart, e a seguito dei quali, filtra ottimismo sui tempi di recupero rispetto alle iniziali previsioni su un interessamento del crociato) e al suo posto l’allenatore azzurro ha schierato Matías Olivera, lasciando Beukema in panchina.

“Ho scelto di mettere Olivera perché in questo momento mi dà più garanzie, parliamo del nulla”. È quanto dichiarato da Antonio Conte che ha poi lasciato l’olandese in panchina per tutta la gara. L’ex Bologna, arrivato in estate per 30 milioni di euro, era subentrato per gli ultimi minuti della sfida al Chelsea e per l’ultimo quarto d’ora contro la Juventus. Dopo l’infortunio, Conte aveva puntato su di lui sia contro l’Inter che contro il Sassuolo schierando titolare in entrambe le occasioni, ma ultimamente le sue quotazioni sono scese parecchio.

Specialmente dopo le dichiarazioni di ieri, sembra evidente che qualcosa sia cambiato e che nonostante gli infortuni, Conte preferisca evitare di puntare su Beukema. Eppure, con l’infortunio di Di Lorenzo la coperta si è accorciata ancora. Da escludere a priori un eventuale intervento sul mercato visto che il capitano azzurro tra un mese circa potrebbe già rientrare in campo.

Il prossimo impegno del Napoli sarà quello di sabato prossimo alle ore 18:00 nella trasferta contro il Genoa di De Rossi per poi giocare in casa il mercoledì per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fàbregas, prima della sfida alla Roma del 15 febbraio e della trasferta a Bergamo della domenica successiva. Ci sarà da capire quale spazio potrà trovare Beukema, magari in Coppa Italia contro il Como.