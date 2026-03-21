Antonio Conte non soddisfatto della partita con il Cagliari: ecco cosa non ha funzionato

Il Napoli ha centrato l’obiettivo della trasferta di Cagliari: conquistare i tre punti per blindare la Champions e continuare a mettere pressione all’Inter che adesso è a solamente sei punti di distanza in attesa di giocare domani a Firenze. I ritorni dei vari calciatori infortunati stanno dando più alternative ad Antonio Conte sul piano tattico, che però deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione.

La decisione di schierare contemporaneamente Stanislav Lobotka e Billy Gilmour era funzionale ad aumentare qualità e controllo nella costruzione del gioco. L’idea era quella di gestire meglio il possesso e dettare i ritmi della partita contro un avversario aggressivo.

Tuttavia, l’esperimento non ha prodotto gli effetti sperati. Entrambi i centrocampisti hanno incontrato difficoltà evidenti, soprattutto nella gestione del pallone. Errori tecnici e passaggi imprecisi hanno compromesso la fluidità della manovra, rendendo meno efficace l’impostazione dal basso.

In una gara che richiedeva ordine e precisione per contenere la pressione del Cagliari, il Napoli ha invece mostrato fragilità proprio nella zona nevralgica del campo. Il doppio play ha finito per esporre la squadra a momenti di sofferenza, pur senza compromettere il risultato finale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Antonio Conte non sembrerebbe aver tratto indicazioni chiaramente positive da questa prova. L’idea del doppio regista, almeno per ora, appare accantonata, in attesa di eventuali sviluppi o condizioni più favorevoli per riproporla.