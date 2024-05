Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, si tratta. De Maggio: “Chi sarà il suo vice, ok a Sinatti”

Antonio Conte potrebbe presto diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli. L’ex tecnico della Juventus sarebbe pronto a dire sì al club partenopeo e iniziare un progetto ambizioso con l’obiettivo di vincere un altro Scudetto e portare il Napoli sempre più avanti nelle massime competizioni europei.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, il quale ha dichiarato: “Conte si è detto particolarmente contento all’idea di avere Francesco Sinatti, come suo vice ci sarebbe Cristian Stellini, poi due collaboratori tecnici, un match analyst ed eventualmente un preparatore dei portieri”.

ANTONIO CONTE LA SCELTA DI AURELIO DE LAURENTIIS: LO STIPENDIO OFFERTO DAL CLUB PARTENOPEO

Antonio Conte non è mai stato così vicino al Napoli come in questo momento, almeno secondo il Corriere della sera. Secondo i colleghi, infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di formulare una proposta.

La proposta in questione sarebbe basata su uno stipendio di 6 milioni con circa 3 milioni di euro possibili con gli extra. Si parlerebbe di un triennale, con Aurelio De Laurentiis che starebbe pensando di cautelarsi proponendo una clausola di buon’uscita per entrambe le parti in caso in cui il rapporto dovesse rivelarsi fallimentare e non si arrivasse in Champions League il prossimo anno.