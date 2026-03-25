mercoledì, Marzo 25, 2026
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Antonio Conte sicuro su uno dei suoi titolarissimi: la posizione per l’estate

Walter Molino
Di Walter Molino
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Fonte: Flickr

Stanislav Lobotka rappresenta uno dei pilastri del Napoli attuale, ma il suo futuro resta tutt’altro che definito. Il centrocampista slovacco è considerato fondamentale dall’allenatore Antonio Conte, che lo ritiene un elemento imprescindibile nel proprio sistema di gioco. Nonostante ciò, alcune condizioni contrattuali potrebbero cambiare gli scenari nei prossimi mesi.

Il contratto di Lobotka è valido fino al 30 giugno 2027, con la possibilità per il club di prolungarlo unilateralmente di un’ulteriore stagione. Una garanzia importante per la società, che mantiene così il controllo sul destino del giocatore, almeno formalmente. Tuttavia, esiste un dettaglio che potrebbe rimettere tutto in discussione.

Nel suo accordo è infatti presente, come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una clausola rescissoria fissata intorno ai 25 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un’opportunità per eventuali club interessati, che potrebbero assicurarsi il giocatore senza dover trattare direttamente con il Napoli. Una condizione che rende il futuro del regista potenzialmente aperto.

Al momento, però, Lobotka resta concentrato esclusivamente sul campo e sugli obiettivi stagionali. Le valutazioni sul futuro sono rimandate, mentre il centrocampista continua a essere uno dei riferimenti principali della squadra, sia in termini tecnici che tattici.

La sua crescita è stata evidente negli ultimi anni: dalla rinascita con Spalletti fino alla conferma ai massimi livelli con Conte. Precisione nei passaggi, gestione dei ritmi e capacità di eludere il pressing lo rendono ancora oggi, a 31 anni, il vero motore del gioco azzurro e uno dei perni che proverà a trainare la squadra in questo finale di stagione per assicurarsi un posto in Champions e magari sognare il bis scudetto.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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