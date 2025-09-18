Antonio Conte sorprende nella scelta di un titolare per la sfida al Manchester City

A poche ore dalla sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, prevista per questa sera, emergono novità importanti sulle formazioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la notizia principale riguarda il ruolo del portiere azzurro: nonostante il recupero di Alex Meret, pronto dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva fermato nei giorni scorsi, l’allenatore Antonio Conte sembra intenzionato a confermare tra i pali Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo, già titolare nella vittoria di sabato contro la Fiorentina al Franchi, appare dunque in vantaggio nel ballottaggio con l’estremo difensore italiano.

La decisione di puntare nuovamente su Milinkovic-Savic testimonia la fiducia crescente che il tecnico ripone nel portiere, capace di offrire solidità e sicurezza alla retroguardia. Meret, sebbene rientrato a disposizione e perfettamente recuperato, potrebbe quindirestare in panchina, una scelta che confermerebbe la volontà di Conte di dare continuità a chi ha già mostrato affidabilità nella gara precedente.

Non è solo la porta a tenere banco tra i dubbi di formazione. Sulla corsia di sinistra resta aperto il ballottaggio tra Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola. Entrambi offrono caratteristiche diverse: il primo garantisce maggiore copertura difensiva, mentre l’ex Roma potrebbe assicurare spinta offensiva e qualità in fase di possesso. Da non dimenticare, inoltre, il nuovo acquisto Gutierrez, che presto potrebbe esordire con la maglia del Napoli, aggiungendo ulteriori opzioni sulle fasce.

Sul fronte degli altri reparti, arrivano notizie positive per la difesa: Sam Beukema ha smaltito l’influenza ed è pienamente recuperato, offrendo così un’ulteriore alternativa al centro della retroguardia. In attacco, invece, non ci sono particolari sorprese: la punta danese Rasmus Hojlund è confermata come riferimento offensivo principale, pronto a sfidare la solida difesa dei campioni d’Inghilterra.

Per quanto riguarda il Manchester City, Pep Guardiola dovrebbe affidarsi a un quartetto offensivo di grande qualità alle spalle di Erling Haaland. Foden, Bernardo Silva, Reijnders e Doku avranno il compito di innescare il bomber norvegese, mantenendo alta la pressione su una difesa azzurra che dovrà mantenere la massima concentrazione. La sfida si preannuncia quindi equilibrata e ricca di spunti tattici, con le scelte dei due allenatori destinate a giocare un ruolo chiave nell’esito finale del match.