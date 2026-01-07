Antonio Conte spera di avere Neres contro l’Inter: la situazione

Nella settimana di vigilia del big match tra Inter e Napoli di domenica prossima, più che le partite di oggi che vedranno impegnati gli azzurri in casa contro il Verona e i nerazzurri a Parma, a tenere banco sono le condizioni di David Neres in seguito all’infortunio occorsogli durante Lazio-Napoli.

Il brasiliano ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo terrà fuori dalla partita di oggi contro gli scaligeri. Da valutare, invece, le sue condizioni per San Siro. Stando a quanto riportato dai quotidiani nazionali, filtra ottimismo grazie alle sue buone risposte.

Ecco quanto emerge dalla Gazzettq dello Sport: “David Neres è ammaccato ma solo un po’, c’è un ‘trauma distorsivo alla caviglia sinistra’ ma pure la possibilità che possa bastare questa settimana per buttare via il sospetto di dover rinunciare a lui. Le prognosi sono variabili, si va dai 7 ai 15 giorni, e, non ci fosse l’Inter ad aspettare il Napoli, volendo evitare guai, si procederebbe con cautela: ma le risposte del fisico sono state incoraggianti“.

Anche Il Mattino si dimostra ottimista: “Ma, a conti fatti, potrebbe davvero perdere una sola partita: insomma, la speranza è riaverlo con l’Inter. Ma il medico non azzarda previsioni precise e Neres nemmeno: è impossibile farne perché le variabili sono troppe”.

In definitiva, vista l’importanza anche psicologica della partita di domenica, lo staff del Napoli farà di tutto per poter permettere ad Antonio Conte di schierare Neres dal primo minuto contro l’Inter. Poi però c’è anche la cautela e bisogna considerare che c’è tutto il girone di ritorno da giocare per cui non si correranno rischi inutili a meno che non si abbiano certe garanzie sul suo recupero.