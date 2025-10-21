Antonio Conte sta pensando a un altro cambio ruolo per Kevin De Bruyne

Ci sarebbe un’inaspettata novità in casa Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’allenatore Antonio Conte starebbe valutando un cambio tattico di grande rilievo: schierare Kevin De Bruyne in un ruolo completamente diverso dal solito. Il fuoriclasse belga, tradizionalmente impiegato come mezzala o trequartista, potrebbe infatti agire da “falsissimo nove”, una soluzione d’emergenza che nasce dall’insoddisfacente rendimento del giovane attaccante Lorenzo Lucca.

La decisione, come riferisce il quotidiano, sarebbe maturata dopo la gara di Torino, in cui Lucca non è riuscito a incidere come sperato. L’assenza di Hojlund, out per infortunio, ha costretto Conte a ripensare le gerarchie offensive. Da qui l’idea di avanzare De Bruyne, che negli ultimi allenamenti è stato provato da prima punta, con l’obiettivo di garantire maggiore fluidità al gioco e sfruttare la sua capacità di dialogare con i centrocampisti e inserirsi con tempismo nell’area avversaria.

Il belga, d’altronde, non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide. De Bruyne è il miglior marcatore della squadra in Serie A con tre gol, oltre ad aver fornito due assist nella vittoria europea contro lo Sporting. Conte potrebbe quindi alternarlo con Lucca nel corso del match, in una sorta di staffetta pensata per sorprendere la difesa olandese e mantenere imprevedibile la manovra offensiva.

Non solo De Bruyne, però, nei pensieri del tecnico azzurro. Repubblica segnala anche un’incognita legata alle condizioni fisiche di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, reduce da sei punti di sutura alla caviglia, resta in dubbio e potrebbe essere risparmiato per evitare rischi inutili. Conte stesso ha dichiarato che la decisione finale spetterà al giocatore, confermando che la formazione resterà un rebus fino a poche ore dal fischio d’inizio.

Nel frattempo, l’allenatore salentino ha colto l’occasione per riflettere sul percorso di crescita del Napoli: “Le big d’Europa si prendono più rischi – ha dichiarato – e noi dobbiamo imparare a fare lo stesso. Subiamo più gol, ma ne stiamo segnando di più”. Una filosofia offensiva che trova ulteriore conferma proprio nell’idea di un De Bruyne reinventato attaccante: un esperimento audace, che potrebbe diventare l’arma segreta di Conte nella corsa europea del Napoli.