Antonio Conte starebbe cambiando idea su un azzurro: bloccata la cessione?

Per il ruolo di terzino destro del Napoli, anche quest’anno il capitano Giovanni Di Lorenzo sarà il titolare inamovibile e indiscusso. Sono comunque molte le voci di mercato che si susseguono in merito a possibili innesti per rinforzare questa fascia almeno per offrire una valida alternativa ad Antonio Conte che dovrà fare i conti anche con la Champions League.

Attualmente, il vice Di Lorenzo è Alessandro Zanoli che è tornato dal prestito al Genoa, squadra in cui è riuscito a giocare con continuità contribuendo alla salvezza della squadra di Patrick Vieira. Il classe 2000 ha infatti raccolto ben 34 presenze stagionali.

Al suo posto, come riserva di Di Lorenzo si era parlato a lungo di Juanlu del Siviglia. La trattativa con il club andaluso si è però, almeno al momento, arenata perché gli spagnoli chiedevano un’importante percentuale sulla futura rivendita che i partenopei non hanno voluto concedere.

A questo punto, Antonio Conte, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, starebbe seriamente valutando l’ipotesi di tenere Zanoli come vice Di Lorenzo senza intervenire ulteriormente sul mercato e concentrando gli sforzi per l’esterno d’attacco ora che è saltato l’affare Ndoye e si dovrà virare su altre piste.

L’affare col Siviglia per Juanlu, però, è tutt’altro che tramontato ed effetivamente presso la sede del Napoli è arrivata più di un’offerta di squadre di Serie A che vorrebbero Zanoli. Ecco quanto rivelato da Schira: “Bologna, Fiorentina, Udinese e Pisa sono ancora interessate al terzino destro del Napoli, Alessandro Zanoli. Il Napoli non ha ancora dato il via libera alla cessione. Zanoli spera di rimanere come vice di Di Lorenzo e si sta giocando la sua occasione”.